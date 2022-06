Briga e tentativa de suicídio acontecem na Cofasp Fernandópolis

Duas ocorrências foram registradas nesta quarta-feira, dia 22, envolvendo adolescentes internadas no Projeto Casa Cofasp – uma casa abrigo para crianças e adolescentes em situação de risco familiar e abandono – localizada na Avenida Professora Maria das Dores Maria do Carmo, no bairro Hilda Helena em Fernandópolis.

O primeiro caso foi registrado por meio de uma briga entre duas meninas, sendo uma delas ficando ferida e chegou a ser socorrida pela Unidade Avançada do Samu – USA.

Já no início da noite, uma tentativa de suicídio foi registrada e novamente o Samu foi acionado para atender a ocorrência. A garota de 17 anos foi encaminhada a UPA – Unidade de Pronto Atendimento.

Não há informações se os dois fatos têm relação.

