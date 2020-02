Os brasileiros já pagaram R$ 300 bilhões em impostos este ano, segundo o “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O valor foi atingido por volta das 13h50 desta quarta-feira (5) – dois dias antes da data em que foi alcançado no ano passado.

Segundo a entidade, no entanto, essa arrecadação indica que a economia mostra sinais de recuperação. “Ao contrário do que as pessoas pensam, o aumento na arrecadação do governo com impostos não é algo ruim – quando isto acontece sem mudanças de alíquota”, diz em nota Marcel Solimeo, economista da ACSP.