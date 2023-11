Brasileiro e amigo são achados mortos em quarto de cruzeiro nos EUA

Um mineiro da cidade de Itaipé, no Vale do Mucuri, e um amigo dele foram encontrados mortos no quarto de um navio em Los Angeles, nos Estados Unidos durante um cruzeiro.

Segundo familiares, a equipe de bordo percebeu que os turistas não estavam no desembarque, no dia 30 de outubro, e encontraram os rapazes mortos no chão do quarto. A causa das mortes ainda não foi divulgada.

A família de Túlio Lacerda, de 31 anos, que mora em Itaipé, informou que ele e o amigo, Jason Aguirre, embarcaram no cruzeiro partindo da Califórnia. A embarcação passou pelo México e já havia retornado à costa americana quando as mortes foram constatadas.

Brasileiro vivia nos EUA desde 2015 Túlio se mudou para os Estados Unidos em 2015. Ele serviu no exército americano até o início deste ano, quando foi para a reserva do serviço militar. Recentemente, ele conseguiu o greencard, e recebeu cidadania americana.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou em nota enviada ao g1 que, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles, acompanha o caso e presta assistência consular aos familiares de Túlio.

Segundo o MRE, em caso de falecimento de cidadão brasileiro no exterior, os consulados brasileiros podem prestar orientações gerais aos familiares, apoiar contatos com o governo local e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito, tão logo terminem os trâmites obrigatórios realizados pelas autoridades locais.

Vaquinha para trazer corpo para o Brasil Um amigo organizou uma vaquinha para trazer o corpo para o Brasil. Até o início da tarde desta quinta, foram arrecadados US$ 25.673, dos US$ 30 mil necessários para fazer o traslado.

No perfil de Túlio no Instagram, amigos e conhecidos lamentaram a morte do mineiro.