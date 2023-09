BRASIL: rapaz de 19 anos confessa que matou irmão mais novo, de apenas 7

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um jovem de 19 anos foi preso acusado de matar o próprio irmão, de apenas sete anos, no Campo Limpo, zona sul de São Paulo (SP). O pequeno Caio, que tinha transtorno do espectro autista, estava desaparecido desde a manhã de terça- feira (26/9), foi asfixiado e teve o corpo esquartejado.

O rapaz, identificado como Guilherme, confessou que matou o irmão. Segundo a polícia, o rapaz foi “frio” no depoimento e afirmou que já tinha a “ideia de matar alguém”.

O pai da criança, que trabalha durante a madrugada, deu falta do menino ao chegar em casa, enquanto a mãe já tinha saído para trabalhar. O irmão mais novo ficava sob os cuidados do mais velho.

Foi nesse período que Guilherme cometeu o assassinato, dando um golpe mata-leão no pequeno, que desmaiou. Depois, usou um cadarço e quebrou os braços e pernas do menino, para dobrar e esconder o corpo no guarda-roupas.

Enquanto os pais foram à delegacia registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento, Guilherme esquartejou o irmão. Parte do corpo foi colocada em um saco embaixo da cama e a outra escondida novamente no guarda-roupa.

A polícia começou a desconfiar do rapaz após olhar imagens das câmeras de monitoramento e ver que o jovem não saiu de casa. Nas buscas, os agentes também encontraram um caderno onde Guilherme falava sobre o desejo de matar.

Guilherme já tinha apresentado um comportamento criminoso em 2019: a polícia descobriu que o jovem, na época com 15 anos, tinha um plano para invadir a escola e matar os colegas. Os agentes creem que ele tem algum tipo de transtorno mental. O rapaz foi autuado por homicídio e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.