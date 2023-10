BRASIL: mulher morre afogada ao pular de barco para tomar banho em lago

Uma mulher, identificada como Elaine Stelatto Marques, de 45 anos, morreu afogada depois de amarrar uma corda na cintura e pular de uma embarcação em movimento durante um passeio num lago de Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá, nessa quinta-feira (19).

Segundo a Polícia Civil, a vítima e uma testemunha passavam o dia na região quando o motor do barco teve um defeito mecânico.

Durante o guincho da embarcação, Elaine decidiu tomar banho com o barco em movimento e amarrou uma corda na cintura. No entanto, ela se desequilibrou com as ondas na água e acabou se afogando.

A testemunha tentou socorrer Elaine, mas não conseguiu. O corpo da vítima foi retirado tempo depois e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá. G1