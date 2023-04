Bombeiros evacuam shopping após incêndio em restaurante

Homens do Corpo de Bombeiros precisaram evacuar um shopping após um princípio de incêndio em um restaurante da praça de alimentação, na tarde desta quinta-feira (13), em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

De acordo com a corporação, o fogo começou na cozinha e foi controlado pelo bombeiro civil do centro comercial. No entanto, um intenso fumaceiro se espalhou por toda a praça de alimentação e o local precisou ser evacuado para garantir a segurança dos clientes e funcionários.

Duas pessoas inalaram fumaça e precisaram ser atendidas no ambulatório do estabelecimento.

A situação já está controlada e o local está seguro. Ninguém se feriu. SBT Interior