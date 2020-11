Bombeiro da região fica ferido em acidente na Euclides da Cunha

Simonsen – Um acidente nesta manhã (21), na rodovia Euclides da Cunha, no trecho entre Simonsen e Roseira, deixou uma pessoa ferida. É um bombeiro da região que trabalha em Rio Preto.

Ele dirigia uma caminhonete no trecho da SP-320 perto do Posto Sertanejo, quando houve o acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária, foi uma colisão traseira, envolvendo um outro veículo.

A caminhonete ficou parcialmente destruída, supostamente após capotar com o impacto. O sistema de segurança airbag da caminhonete acionou e protegeu o condutor.

O bombeiro sofreu ferimentos leves no acidente e foi levado ao Pronto Socorro de Votuporanga. As causas oficiais do acidente são investigadas pela Polícia.

