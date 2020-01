Bolsonaro vai à Índia na próxima semana e deve assinar mais de 10 acordos comerciais e tecnológicos

De acordo com o secretário de Negociações Bilaterais na Ásia, Pacífico e Rússia do Itamaraty, Reinaldo Salgado, os convênios, que ainda estão em fase final de negociação, envolvem segurança cibernética, facilitação de investimentos, cooperação na área de bioenergia e acordos na área de saúde.

No próximo sábado (25) está prevista uma visita de Estado. O presidente irá visitar o Memorial do Gandhi e vai participar de um almoço oferecido pelo primeiro-ministro, Narendra Modi, e jantar oferecido pelo presidente da Índia, Ram Nath Kovind.

No domingo 26, Bolsonaro será convidado de honra na cerimônia do Dia da República. Já na segunda-feira (27), haverá um café da manhã com empresários e, em seguida, o presidente participa de um seminário empresarial com três painéis: economia brasileira; energia, bioenergia, petróleo e gás; e inovação.