Nos corredores do Palácio do Planalto, o mais cotado para assumir a vaga de Tarcísio na Esplanada é o secretário executivo da pasta, Marcelo Sampaio – genro do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos.

O chefe do Executivo também voltou a defender as entregas do governo, como os leilões de concessões. “Se não fosse a pandemia, a questão do emprego estaria controlada no Brasil”, disse, em defesa de sua gestão.

Mamãe Falei

Bolsonaro aproveitou ainda a entrevista para condenar os áudios de cunho machista do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), conhecido como Mamãe Falei. “É uma coisa terrível, difícil de classificar”, declarou o presidente, que tem o parlamentar ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL) como adversário político.