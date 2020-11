Entre os dias 26 e 30 de novembro, vestibulandos inscritos nas modalidades Prova On-line e Enem possuem condições especiais

Embarcando na onda da tradicional Black Week, a UNIFEV também está com condições especiais para os ingressantes em 2021. Neste ano, a Black Days da Instituição será de 26 a 30 de novembro, possibilitando 30% de desconto para os vestibulandos que efetuarem suas matrículas no período citado.

As vantagens serão aplicadas para candidatos inscritos nas modalidades Prova On-line e Enem. Para aqueles que ainda não realizaram o Vestibular, as inscrições são gratuitas e estão abertas pelo site: www.unifev.edu.br/vestibular.

De acordo com o Reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a oportunidade é reflexo do compromisso da UNIFEV com o desenvolvimento educacional de Votuporanga e região, além de um incentivo em tempos de pandemia. “Se existe uma pequena possibilidade de apoiar a disseminação do conhecimento, ela deve ser instigada e, acima de tudo, executada. Essa é a nossa responsabilidade com o futuro”, enfatizou.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Central de Relacionamento (17) 3405-9990.

Confira todas as regras da Black Days UNIFEV no link: www.unifev.edu.br/blackdays