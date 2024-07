Bispo da Cabana Church deixa UTI e cerca de 600 fiéis celebram ao redor de hospital

Com boa disposição física e sorridente, bispo Alex Pontes apareceu na sacada do quarto do Hospital Beneficência Portuguesa para se confraternizar com os fiéis ali presentes

O fundador e líder religioso da Cabana Church, que forma com a mulher, a bispa Jeiza, o

casal sensação do universo evangélico de Rio Preto, deixou a UTI e foi para o quarto no

final da tarde de domingo, 7, depois de passar por uma cirurgia cardíaca de emergência

na última quinta-feira, 4.

Aparentando boa disposição física e sorridente, os dois – Alex e Jeiza – apareceram na

sacada do quarto do hospital para se confraternizarem com os fiéis ali presentes. Foi um

momento de comoção também entre funcionários da Beneficência, que relataram ter

visto algo tão forte somente durante a pandemia de Covid-19.

Desde a internação do bispo, o que pegou todos de surpresa, um grupo de pessoas da

Igreja se manteve permanentemente em oração no entorno do Hospital, mas a

concentração desta segunda teve caráter de celebração e comemoração, mesmo.

“A mobilização de louvor e orações foi pelo bispo e pelas outras pessoas que estão

internadas. Pelos médicos, pelos enfermeiros. Inclusive, já temos relatos de pessoas que

tiveram alta da UTI e também do hospital”, disse a bispa Jeiza ao Diário, que contou ter

recebido declarações emocionantes do pessoal do hospital.

Histórico

Segundo Jeiza, o bispo, que tem 42 anos, nunca havia apresentado nenhum problema de

saúde grave, menos ainda relacionado com o coração. “Todos os exames em dia, até os de

cardiologia. Sempre fez o checape”, afirmou.

Ainda segundo a bispa, o marido começou a sentir dor constante nas costas na terçafeira, o que se imaginou, de início, que seria algo muscular. À noite, no mesmo dia, ele foi internado na UTI da Beneficência Portuguesa, onde passou por exames.

Na quinta-feira dia 4, a equipe que atende apontou a necessidade urgente de uma

drenagem pleuro pericárdica. O procedimento é indicado para drenar o excesso de

líquido e reparar lesões que possam decorrer de um derrame no pericárdio. Maria Elena Covre/diarioweb.com.br