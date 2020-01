Biblioteca Municipal homenageia sócios assíduos de 2019

A homenagem consistiu na entrega de livros aos leitores realizada no dia 27 de dezembro pelo bibliotecário André Ynada, pela auxiliar de biblioteca Márcia Silva e pela Secretária da Cultura e Turismo, Silvia Brandão Cuenca Stipp.

Os premiados são: Austregesilo Jorge dos Santos Santana, Daniela Teiche de Souza, Maria Lourdes de Oliveira, Maria Sirley Marques Neves de Souza, Amanda Gabriélli Crepaldi Medina, Jose Ademir de Siqueira, Priscila Rosely Alves Tejo, Carolina Ribeiro Costa, Juraci Volpe e Camila Beatriz Soares Pereira.

Biblioteca Castro Alves

Há na BCA ações permanentes de incentivo à leitura, com uma programação cultural que estimula a formação de leitores, interligando cinema, artes cênicas e literatura, da própria disposição dos livros em destaque (lançamentos), além dos usuários e sócios poderem contar com indicações dos técnicos e bibliotecários.

A biblioteca tem um acervo em diversos formatos: livros tradicionais (obras de referência, de literatura nacional e estrangeira, literatura infantil, literatura infanto-juvenil, obras gerais, histórias em quadrinhos), periódicos (revistas, jornais e gibis), livros em formatos acessíveis como braile, livro falado, audiolivro, além de DVD, jogos, brinquedos. E conta com dois equipamentos de Tecnologia Assistiva, o Scanner com voz/ OCR e a Lupa Eletrônica, capazes de assegurar o acesso à leitura para pessoas com deficiência visual e motora.

Para empréstimo dos jogos na biblioteca é necessária a apresentação de um documento.

E para quem se interessa em levar livros para casa, é simples e rápido se tornar sócio da biblioteca. Basta apresentar um documento com foto que a carteirinha fica pronta na hora. Menores de 12 anos devem estar acompanhados pelos responsáveis, que também precisam portar documentos.

A Biblioteca Municipal “Castro Alves” fica situada na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, no bairro Jardim Alvorada, no Parque da Cultura. O telefone: (17)3405-9670 – ramais 203 ou 204. Para mais informações sobre o que acontece na programação cultural, siga no Facebook e Instagram: @culturaeturismoemvotuporanga.