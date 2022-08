Bebê nasce na ambulância em que pai trabalha e emociona servidores

Um bebê nasceu dentro da ambulância em que o pai trabalha, às margens da BR-101, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, e emocionou servidores do Samu. José Roberto de Souza pôde testemunhar o parto inteiro, que aconteceu na segunda-feira (29).

Ele conta que a companheira, Ana Cláudia Coldebella, possui epilepsia e passou por uma gestação de risco.

Ana entrou em trabalho de parto com 39 semanas de gestação, enquanto o companheiro estava em Nova Trento, também na Grande Florianópolis, onde mora e realiza os plantões. Isac, como o bebê foi chamado, é o segundo filho do casal.

“Liguei para o 192 e nos deslocamos para o Hospital Regional [em São José]. Mas não deu tempo. No meio do caminho, as contrações iniciaram e na frente da Polícia Rodoviária Federal nos encontramos com a equipe da Unidade de Suporte Avançado, que auxiliou o parto”, resumiu o socorrista, que atua no Samu há cinco anos.

De acordo com a assessoria do Unidade de Suporte Básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Isac nasceu com 3.294 kg, às 11h23.

Lorraine Cichowicz, enfermeira que estava no momento do nascimento, diz que se emocionou com a experiência.

“Ele já mamou ali mesmo, dentro da ambulância. Parir é lindo demais. Sou mãe de uma menina. Ver uma vida perfeita, uma mãe e um pai desejando o bebê… é emocionante para todos. Foi uma alegria dentro da ambulância”, afirmou.

O bebê foi encaminhado saudável para o Hospital Regional, onde está neste momento.