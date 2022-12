Bazar Solidário das influenciadoras digitais Natália Toscano e Paula Vaccari arrecada R$ 86,9 mil para Hospital da Criança e Maternidade comprar equipamentos

O 2°Bazar Solidário, realizado pelas influenciadoras digitais Natália Toscano e Paula Vaccari, no último domingo, em prol do Hospital da Criança e Maternidade (HCM) arrecadou R$ 86.916,92. Esta quantia irá compor o investimento necessário da instituição para comprar um ventilador pulmonar, um elevador de transporte com balança, uma cama com balança para transporte e um ventilador oxymag.





O diretor administrativo do HCM, Dr. Antonio Soares Souza, destaca a iniciativa e fala sobre a parceria com as influenciadoras. “Somos muito gratos à Natália e Paula, assim como todas as pessoas e entidades que atuam em benefício do HCM e, consequentemente, das nossas crianças e gestantes”, afirmou.





O balanço da parceria com o Hospital da Criança e Maternidade foi comemorado também pelas influenciadoras. “Foi contagiante ver a alegria de todos durante o evento. Quando vi a fila de pessoas aguardando a abertura do bazar, só agradeci a Deus. Foi uma energia tão grande, não tenho palavras. Agradeço ao carinho de cada um e esta parceria maravilhosa com o HCM”, disse Natália Toscano.





“Sabemos o quão importante é o HCM, por isso organizamos mais uma edição do bazar com todo amor e carinho. É sempre uma alegria para nós poder contribuir na aquisição de equipamentos e cuidar do bem-estar das crianças”, afirmou Paula Vaccari.





O Hospital da Criança e Maternidade é uma das maiores instituições pediátricas e de atendimento às gestantes do Estado. O HCM destaca-se nacionalmente por ter um dos mais conceituados serviços de cardiologia e cirurgia cardiovascular pediátrica, o Centro do Coração da Criança (CardioPedBrasil). Oferecer medicina de alta complexidade com qualidade e resolutividade é, portanto, é a tônica do HCM, a exemplo do seu “irmão mais velho”, o Hospital de Base.





O hospital é referência também em parto humanizado, gestação de alto risco, neonatologia, oncologia e neurocirurgia pediátricas e, desde 2019, em transplante de medula óssea em crianças.





Instituições de saúde de todo o país encaminham bebês e crianças com cardiopatias congênitas para serem operadas e internadas no HCM. Nos 20 anos em que o Serviço existe, foram realizadas mais de 5.400 cirurgias e 12 transplantes cardíacos pediátricos. A qualidade e a infraestrutura levaram uma das maiores e mais respeitadas organizações não-governamentais (ONGs) do mundo, a Children’s HeartLink, a ter uma parceria com o HCM desde 2009 através da qual o hospital rio-pretense troca conhecimento e experiência com algumas das maiores instituições de saúde dos Estados Unidos e outras nações.

A equipe neurocirúrgica do Hospital da Criança e Maternidade trata todos os tipos de desordens neurológicas, incluindo as mais raras e complexas. Seus profissionais trabalham em conjunto com a equipe de neurologia clínica e com um suporte tecnológico avançado, com aparelhos sofisticados que criam condições seguras para as neurocirurgias. O HCM tem capacidade para tratar condições neurológicas infantis em todas as fases de vida das crianças, desde aqueles recém-nascidos de extremo baixo peso até adolescentes.