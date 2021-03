Batida mata 2 motoristas durante o fim de semana em Mirandópolis

Um grave acidente registrado na noite de sábado (27) matou duas pessoas em Mirandópolis, na região de Araçatuba (SP). As vítimas são Cleyton Tavares de Souza, de 37 anos, e José de Souza Carvalho, de 53 anos.

De acordo com a polícia, o acidente aconteceu na via de acesso Shikazu Kitahara. Os dois dirigiam carros que seguiam em sentidos opostos e se chocaram de frente, ainda por motivos desconhecidos. A via tem pouca iluminação e isso pode ter contribuído para que o acidente ocorresse.

Após o acidente, os dois chegaram a ser socorridos por uma equipe de Resgate da Concessionária Via Rondon, mas não resistiram aos ferimentos.​

A Polícia Técnica foi acionada para periciar o local onde ocorreu o acidente e colher provas que possam esclarecer o que motivou a colisão frontal. Os corpos dos motoristas foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal), passaram por exame necroscópico e foram liberados aos familiares. Os dois veículos ficaram completamente destruídos.