Batalhão da Polícia Militar da região tem novo comandante

Tenente Coronel Edson Fávero assume o posto no lugar do Tenente Coronel Rodnei Sebastião Dutra Hernandes

O 16º Batalhão de Polícia Militar em Fernandópolis está sob novo comando. O Tenente Coronel Edson Fávero, 55 anos, assumiu o comando oficialmente na terça-feira, 22, com a saída do Tenente Coronel Rodnei Sebastião Dutra Hernandes que exercerá suas funções na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

O novo Comandante estava à frente do 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede em Mirassol. Em nota, o 16º Batalhão diz que o novo comandante é “policial militar de vasto histórico profissional, pautado nos valores e tradições da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Comprometimento com a profissão e foco em prestar o melhor serviço à sociedade paulista são marcas de sua carreira. Conhece com profundidade as necessidades e carências da área do Batalhão, onde já serviu como Sargento, Tenente, Capitão, Major e agora como Tenente Coronel PM, na função de Comandante do efetivo de policiais militares de 49 municípios. Tem por objetivo propiciar à sociedade a melhor sensação de segurança possível através do enfrentamento responsável à criminalidade, trabalho integrado com as demais polícias, autoridades, poderes constituídos e forças vivas da sociedade”.

Fávero é oriundo da região. Nasceu na cidade de Meridiano, filho de Rubens Fávero e Irene Savazi Fávero, casado com a senhora Ivani Rui Fávero, o Tenente Coronel Fávero é pai de Vanessa, Natália e avô da Mariáh. Viveu sua juventude em Valentim Gentil e é morador de Votuporanga desde o ano de 1998.

“O Comandante do Batalhão, o Subcomandante, Major PM Siconeli, o Coordenador Operacional, Major Belentani e todos os demais policiais militares do Batalhão, indistintamente, estarão ombro a ombro trabalhando, diuturnamente, em defesa da sociedade de bem e da população ordeira, que merecem o melhor esforço da Polícia Militar. O novo comandante do Batalhão, terá ao seu lado o subcomandante, Major Mário Luciano Siconeli que é o coordenador operacional e o Major Ivan César Belentani

“O 16º BPM/I tem a satisfação de recepcionar este profissional singularmente capacitado e vocacionado, agora na função de 01, Comandante do Batalhão, almejando-lhe muito sucesso na nova fase da carreira”, conclui a nota.

TVC