O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) disse que os dados divulgados no site do operador sobre a usina têm como referência o volume útil, definido na outorga da Agência Nacional de Águas (ANA), que considera a cota de 323 metros para não interromper o funcionamento da hidrovia Tietê-Paraná.

De acordo com a CTG Brasil, concessionária responsável pela usina, o local é projetado para operar até o nível de 314 metros, mas para manter a operação do canal Pereira Barreto sem restrições, a cota mínima de operação pode chegar até 323 metros.

Nesta quarta-feira, o reservatório está dentro do nível mínimo estabelecido pelos órgãos reguladores, sendo correspondente a 0% do volume armazenado, se considerado o nível mínimo de 323 metros. Se considerar o nível de 314 metros, o volume correspondente é de 56,72% do total do reservatório.

Em nota, a CTG Brasil também disse que a usina integra o Sistema Interligado Nacional (SIN) e tem a sua operação coordenada pelo ONS, conforme procedimentos aprovados pela Agência Nacional de Energia Hidrelétrica (ANEEL).

Usina hidrelétrica de Ilha Solteira

A usina, construída no Rio Paraná, é a maior do Estado de São Paulo e a terceira maior em operação do Brasil.

De acordo com a empresa CTG Brasil, responsável pelas operações da usina, a potência instalada é de 3.444 megawatts, com 20 unidades geradoras.