Banhista caminha com tubarão com dentes cravados em antebraço

Acidente ocorreu em Jensen Beach (Flórida, EUA); Banhista foi levado a um hospital, onde finalmente se viu livre do predador.

Um homem atraiu grande atenção em Jensen Beach (Flórida, EUA) após ser visto caminhando com um tubarão-lixa (também conhecido como tubarão-enfermeiro) nos braços como se fosse um bebê.

O gesto não era carinhoso. O banhista simplesmente tinha dentes do tubarão cravados no antebraço direito e segurava o animal para evitar um ferimento maior.

O homem chegou a tentar se livrar do tubarão, mas a mordida só aumentava de intensidade.

Após desistir da ideia de soltar a boca do tubarão do seu antebraço, o banhista foi levado a um hospital, contou o “Sun”, onde finalmente se viu livre do predador.

Assista:

A CNN classificou a Flórida como a capital mundial dos ataques de tubarão.

