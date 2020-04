Bandido invade casa e estupra mulher durante assalto na região

Crime aconteceu nesta terça-feira, em Araçatuba/SP.

Um criminoso invadiu uma casa e estuprou uma mulher durante um assalto na noite desta terça-feira (7) no bairro São Vicente, em Araçatuba/SP.

De acordo com informações da PM, o criminoso arrombou a janela, invadiu a casa e ameaçou a vítima com uma faca, caso ela gritasse ou tentasse reagir a assalto. Ele vasculhou o local, fez com eu ela deitasse na cama e cometeu o abuso.

Após cometer o crime, ele fugiu levando R$ 300 em dinheiro e o celular da mulher. Ela foi socorrida e encaminhada para o pronto-socorro da cidade, onde foi atendida e passaria por exames.

O caso foi registrado na delegacia da cidade para investigação, mas até agora o autor do crime está foragido.

