Bancários param atendimento em agência por falta de ar-condicionado

Funcionários da agência do Banco do Brasil, no bairro Boa Vista, em Rio Preto, pararam com os atendimentos na manhã desta sexta-feira, 2. Eles afirmam que o local está sem refrigeração desde quando a fiação externa do ar-condicionado foi furtada há, aproximadamente, 30 dias.

Segundo o presidente do Sindicado dos Bancários de Rio Preto, Júlio César Grochovski, a agência fechada é a que fica na esquina das ruas Campos Sales e Tiradentes. Cerca de 15 funcionários trabalham no local. Ele explica que, após o furto da fiação, a empresa chegou a colocar 10 ventiladores de mesa nas salas, mas como no prédio não tem janelas, falta refrigeração.

“Os funcionários vão ficar em frente a agência até às 14h como forma de protesto. Condições insalubres para os colegas bancários. (O banco) Ele está em contato comigo e com os funcionários, mas ainda não falam sobre qual providência será tomada”, afirma o presidente do sindicato.

Ainda segundo o sindicalista, um funcionário chegou a passar mal da pressão durante a semana devido ao calor.

Nesta sexta, devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar, o horário de funcionário das agências está reduzido, das 9h às 14h.

O Diário entrou em contato com a assessoria de imprensa do Banco do Brasil e aguarda retorno.

Diário da Região