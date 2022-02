Bancada Paulista destina R$ 900 mil para a saúde de Votuporanga

Com o apoio do deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), a bancada paulista contemplou a Santa Casa de Votuporanga com recursos de emendas para fortalecer a saúde do município. A bancada paulista, composta por 70 deputados e 3 senadores, aprovou a destinação de mais de R$ 140 milhões para hospitais públicos e filantrópicos do Estado de São Paulo. A escolha das entidades foi feita com base em critérios técnicos, nos números de internações e no volume de produção do SUS.

Para a Santa Casa foram liberados R$ 900 mil. “Esses recursos são importantes para a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos pacientes do SUS. É um trabalho conjunto da bancada paulista. Vamos continuar atuando para conquistar ainda mais recursos para o Estado de São Paulo”, afirmou Motta.

O vereador Daniel David agradeceu o deputado pelo apoio na destinação da emenda de bancada. “Agradeço o empenho de Motta para atender a nossa reivindicação. Em tempos de pandemia, os recursos vão contribuir para que os usuários do SUS tenham cada vez mais acesso à saúde de qualidade”, concluiu.