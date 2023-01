Bancada do MDB de Votuporanga conquista R$100 mil para o Recanto Tia Marlene

Uma importante conquista política foi liberada pelo Governo do Estado de São Paulo, por intermédio de uma reivindicação apresentada pela bancada de vereadores do MDB de Votuporanga, do diretório municipal presidido por José Antônio Tatai, junto ao deputado estadual Itamar Borges – líder do partido.

Nesta segunda-feira, foi anunciado pelo deputado Itamar a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil para a entidade assistencial Recanto Tia Marlene – que trabalha com alunos com necessidades especiais.

A bancada do MDB na Câmara Municipal de Votuporanga, formada pelos vereadores Daniel David (presidente da Casa), Valdecir Lio Nilton Santiago , junto com o Diretório Municipal do partido, conquistou esse valor para a entidade. O recurso já está na conta da entidade.

De acordo com o deputado Itamar, a emenda foi destinada para a aquisição de mobiliário. “Fico muito satisfeito de levar esta conquista para o município e toda a população. Agradeço ao Governo do Estado que não mediu esforços para honrar com os seus compromissos. Sigo trabalhando pelo desenvolvimento de Votuporanga”, afirmou Itamar Borges.

A bancada do partido na Câmara também conquistou recentemente novos investimentos para a área da segurança no campo e equipamentos agrícolas do Governo do Estado, além de intermediarem recursos para a construção de uma Unidade de Saúde no bairro Pacaembu.

Para o presidente da Câmara “é um recurso importante e vindo em boa hora para o Recanto Tia Marlene, que presta relevantes serviços para o atendimento a esses alunos com necessidades especiais”, destacou Daniel.

Os vereadores Valdecir Lio e Nilton Santiago também ressaltaram o empenho da bancada junto a liderança do partido no governo do Estado. “Apresentamos essa reivindicação em 2022 através de nossas reuniões e reivindicações feitas em audiência com o deputado (Itamar) em São Paulo, e agora o recurso já está liberado”, destacou Lio. “Conhecemos de perto o trabalho desenvolvido pelo Recanto Tia Marlene que necessita e muito do apoio do poder público para sua manutenção”, ressaltou o vereador Santiago.

Por sua vez, o presidente do MDB local, José Tatai destacou “o partido está sempre empenhado e alinhado com o trabalho desenvolvido pelo prefeito Jorge Seba e esse recurso vem em boa hora para ajudar a entidade”, salientou.

AFUPACE – RECANTO TIA MARLENE

A AFUPACE é uma Instituição assistencial filantrópica, sem fins lucrativos.

Fundada em 22 de janeiro de 1996, é subsidiada por órgãos públicos federal, estadual, municipal, pelo serviço de telemarketing, nota fiscal paulista e por eventos promocionais, como: almoços e chás beneficentes realizados no decorrer do ano com a participação da comunidade.

Atende a 55 crianças, jovens, adolescentes e adultos com deficiência múltipla e intelectual e autista, em período integral, por 8h diárias, de segunda a sexta-feira.

O objetivo é oferecer atendimento a pessoas com deficiência múltipla e autismo, visando sua integração social e familiar, bem como sua independência na vida diária.