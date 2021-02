Baep prende bombeiro com maconha escondida em carro

Um bombeiro de 32 anos foi preso com cinco tijolos de maconha, nesta segunda-feira (22), no Distrito Industrial, em Rio Preto.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma viatura do Baep passava pelo local e desconfiou do homem, que estava com o carro estacionado em uma área escura. Durante a abordagem, os policiais encontraram a droga dentro do veículo.

O suspeito disse que receberia R$ 500,00 para transportar a maconha, mas não disse quem era o mandante do serviço. O bombeiro vai passar por audiência de custódia.

A assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros informou que não há nenhum bombeiro militar com o nome do suspeito no efeito.