‘Bad Boys para Sempre’ vence ‘Magnatas do Crime’ nas bilheterias dos EUA

A bilheteria leva a continuação da franquia de Will Smith e Martin Lawrence além da marca de US$ 100 milhões. A cifra foi o bastante para reivindicar o primeiro lugar pelo segundo fim de semana consecutivo. O filme continua gerou US$ 130 milhões nos EUA até agora.

Apesar de “Magnatas do Crime” ter tido um fim de semana de estreia respeitável, é provável que “Bad Boys para Sempre” tenha atraído parte do seu público-alvo, por ser outra comédia de ação com foco na audiência masculina. A estreia do filme de Guy Ritchie foi no quarto lugar, com US$ 11 milhões, em 2.156 locais.

“Magnatas do Crime” tem Matthew McConaughey e Charlie Hunnam no elenco e conseguiu US$ 22,5 milhões na bilheteria internacional.

A comédia de ação recheada de estrelas segue um expatriado americano que busca lucrar com seu império de maconha sediado em Londres. No entanto, como esperado, o plano não funciona sem os seus problemas. Com essa trama, o filme recebeu boas críticas no geral.

Outro novo filme, o thriller da Universal, “Os Órfãos”, estreou em sexto lugar, com US$ 7,3 milhões, de acordo com as expectativas. Surpreendente para um filme com péssimas avaliações, “Os Órfãos” teve um fim de semana de estreia melhor que “Cats”, o mais recente fracasso do estúdio que rendeu por volta de US$ 100 milhões.

“Os Órfãos”, baseado em uma história de fantasma de 1989, concentra-se em uma babá (Mackenzie Davies) que cuida de duas órfãos perturbadas (Finn Wolfhard e Brooklynn Prince).