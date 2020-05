Há algumas semanas ele havia anunciado que a segunda parte dos depósitos seriam antecipadas para trabalhadores do Cadastro Único. No entanto, o governo voltou atrás e disse que o adiantamento não ocorreria.

No início de abril, a Caixa divulgou o calendário de pagamentos de todas as parcelas do auxílio emergencial. De lá para cá, entretanto, as datas sofreram diversas alterações. Agora, existem diferentes calendários, um para cada tipo de público.