Números quadruplicaram, saindo de 12 casos positivos em setembro, por exemplo, para 55 novos casos neste mês; no ano, já são 871 casos positivos Chuva, calor e água parada é o cenário perfeito para proliferação do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Com a extensa chuva da última semana e o clima quente típico da região, os números da Dengue quadruplicaram, saindo de 12 casos positivos em setembro, por exemplo, para 55 novos casos neste mês. No acumulado do ano, Votuporanga já soma 871 casos positivos e outros 81 estão em investigação. Dois homens morreram em 2021 vítimas da Dengue: um de 36 anos com comorbidade, no dia 8 de abril; e outro de 76 anos, também com comorbidades, em 19 de agosto. Ações

A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde vem realizando inúmeras ações durante o ano para conscientizar a população sobre as medidas preventivas. Foram promovidos diversos mutirões aos sábados durante todo o ano. Em setembro foi realizado o Arrastão de Limpeza contra a Dengue em toda a cidade e no período noturno, também foram feitas nebulização veicular em diversos bairros, em parceria com a Sucen. Em outubro, a Vigilância Ambiental fez a Avaliação de Densidade Larvária e os bairros Vila América, São João, Palmeiras, Cecap e Carobeiras foram os locais que apresentaram maiores índices de infestação larvária. A média da cidade ficou em 1,1, acima do ideal (1), e, por isso, considerado sinal de alerta. Em novembro, conhecido pelo “Mês D de Combate ao Aedes aegypti”, o órgão também executou uma série de ações para mobilizar a sociedade. No entanto, este trabalho precisa contar com a participação da população que tem papel fundamental na manutenção dessas ações de combate. Prevenção

Como medidas preventivas, a Vigilância Ambiental orienta a população a manter os cuidados permanentemente em seus domicílios, como deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que possam acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão. Atendimento

Ao surgimento dos primeiros sintomas, como febre, dor muscular, articular e de cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito e perda de apetite e paladar os munícipes devem procurar a unidade de saúde mais próxima ou unidades de pronto atendimento imediatamente.