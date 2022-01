Atividade Delegada da PM prende indivíduo por tráfico de drogas durante Festa da Virada em Américo de Campos

Policiais militares da Atividade Delegada de Américo de Campos prenderam um indivíduo por tráfico de drogas na madrugada do dia 1º de janeiro, durante a Festa da Virada, em Américo de Campos.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br os policiais militares da Atividade Delegada foram acionados para atendimento de ocorrência de porte de arma de fogo, na qual o indivíduo estaria de camiseta branca com o número 10 às costas, no meio da multidão durante o show pela Praça Central.

A equipe da PM realizava o patrulhamento para averiguar a ocorrência quando localizou três indivíduos já conhecidos dos meios policiais do município de Cosmorama, A. Y. e P. De acordo com o boletim, um dos indivíduos estava com a referida camiseta. Ao aproximar, os policiais fizeram busca rápida em P, com a vestimenta informada, e como nada fora encontrado, partiu em direção aos demais indivíduos.

Os outros dois indivíduos empreenderam fuga, passando a esbarrar na multidão, derrubando mesas e cadeiras. A Equipe logrou êxito em alcançar o A., que resistiu à abordagem, onde foi imobilizado, sendo necessário o uso de algemas.

Durante a busca pessoal, foi localizado em sua cintura uma bolsa, contendo 16 pinos de um pó branco, aparentando ser cocaína, além da quantia de R$ 120,50 e um celular da marca Samsung. O indivíduo informou à PM que seria de um usuário de drogas, na qual deixou o aparelho penhorado mediante troca por entorpecentes.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao rapaz, que foi conduzido à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o delegado de Plantão determinou o seu recolhimento à Cadeia Pública de Santa Fé do Sul. A PM informou que não localizou a arma, que provavelmente estaria com o terceiro indivíduo Y, que se evadiu do local. O rapaz possui outras duas prisões pelo mesmo crime, permaneceu à disposição da justiça.

Votunews