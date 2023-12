ATENÇÃO, NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Polícia identifica assaltantes que fizeram família refém em Cosmorama

Dois assaltantes causaram terror e pânico na vizinha cidade de Cosmorama. Os elementos invadiram uma residência localizada próxima à Prefeitura de Cosmorama, renderam pai, mãe e uma filha, iniciando aí, uma cena de terror.

Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br a filha, de aproximadamente 30 anos de idade, foi amordaçada e colocada dentro da camionete da família. A intenção, segundo o que a reportagem apurou, era levar a mulher como refém. Contudo, a vítima conseguiu se desvencilhar das amarras e acionou a Polícia Militar, iniciando então, uma intensa mobilização policial. Equipes da Polícia Militar de Cosmorama, demais cidades da região, com o apoio do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) e do helicóptero Águia da Polícia estão empenhadas nesta oocorrência.

Ainda de acordo com a PM, foram dois assaltantes – um deles trocou tiros com os policiais e foi atingido com pelo menos dois disparos, sendo imediatamente socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao pronto socorro de Cosmorama e está sendo transferido neste momento (11h08) para a Santa Casa de Votuporanga. Já o segundo assaltante conseguiu fugir e está sendo procurado em uma intensa mobilização policial.

Conforme a PM, os dois assaltantes seriam moradores de São José do Rio Preto e um deles (moreno camisa escura) seria ex-soldado do Exército – é o que está foragido. Já o rapaz com a camisa azul levou dois tiros e está sendo transferido para a Santa Casa de Votuporanga.

