ATENÇÃO: caminhão carregado de refrigerante Coca-Cola tomba próximo a Vila Carvalho

Um caminhão transportando refrigerantes da Coca-Cola tombou na noite desta sexta-feira, na rodovia Péricles Bellini – próximo ao trevo que dá acesso ao povoado da Vila Carvalho – entre Votuporanga e Nhandeara.

Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br o caminhão transitava sentido Nhandeara a Votuporanga, quando por motivos a serem apurados, tombou no acostamento derrubando praticamente toda a carga de refrigerante.

A Polícia Militar Rodoviária de Votuporanga esteve no local para o registro da ocorrência de acidente de trânsito sem vítima. A equipe da UBA (Unidade Básica de Atendimento) do DER (Departamento de Estradas de Rodagens) esteve no local para sinalizar o trecho e liberar a pista. Apesar do prejuízo com a perda de boa parte da carga, ninguém se feriu.

