Associação Comercial de Votuporanga entrega 21 prêmios pela campanha do Dia das Mães

A moto Suzuki DK150 ano e modelo 2021 foi entregue a Bruno Fernandes Lima, que ganhou o cupom após a compra na Sueli Center com a atendente Gleice

Na manhã desta quinta-feira (20/5), os sorteados pela campanha “Amor sempre Presente” do Dia das Mães receberam seus prêmios no auditório da Associação Comercial de Votuporanga. Foram 20 vales-compras e 1 moto Suzuki 0km entregues pelo presidente da entidade, Carlos Eduardo Ramalho Matta, num evento restrito aos sortudos, imprensa e com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

A moto Suzuki DK150 ano e modelo 2021 foi entregue a Bruno Fernandes Lima, de 28 anos, que ganhou o cupom após a compra na Sueli Center com a atendente Gleice. “Comprei um presente de aniversário para uma criança e ganhei a moto. Fiquei muito feliz, principalmente, porque vem numa excelente hora, em que estou mobiliando meu apartamento. Então, a ideia é vender e utilizar o dinheiro”, disse o morador da Av. Marinheirinho em Votuporanga. Outros 10 consumidores ganharam vales-compras de R$ 500,00 e os comerciários, responsáveis pelas vendas, foram premiados com R$ 150,00.

Veja os ganhadores

MOTO SUZUKI DK150

Bruno Fernandes Lima – cliente da Sueli Center com a atendente Gleice

VALES-COMPRAS DE R$ 500,00 PARA CLIENTES E DE R$ 150,00 PARA COMERCIÁRIOS

1.Breno José da Silva Batista, cliente da Grandes Lagos, atendido por Gabrielly e morador de Valentim Gentil

2.Maria Rosana Soares Caporalini, de Votuporanga, cliente da Ideal Calçados atendida por Selma

3.Gisele Neves da Silva, de Votuporanga, cliente do Porecatu Loja 2, atendida por Heloísa

4.Selma de Ornelas, de Votuporanga, atendida pela Daniela na Estofados Primor

5.Evanir Feltrin Raganini, de Votuporanga, comprou no Santa Cruz com Ana

6.Edison Caires, de Votuporanga, cliente da Lojas Longo

7.Marlene Guimarães Souza, de Votuporanga, cliente da Chita de Luxo e comprou com Jéssica

8.Eduardo dos Santos Correia, de Votuporanga, cliente da Moda Ka, atendido por Marciele

9.Ana Caroline Negrini Parisi, de Votuporanga, foi atendida pela Rita na A Ideal Calçados

10.Jucilene Alves Botão, de Votuporanga, comprou na Unikids com Luana