Assessoria de Gustavo Mioto nega participação do cantor no BBB 21

Após inúmeros boatos de que o cantor votuporanguense Gustavo Mioto participaria da edição deste ano do Big Brother Brasil (BBB), a assessoria do artista confirmou a reportagem do A Cidade que ele não estará presente no reality show.

A participação do artista na atração da Rede Globo havia sido anunciada pelo colunista do UOL Léo Dias, e movimentou as redes sociais ontem.

De acordo com a assessoria do músico, Gustavo ficou surpreso e contente com a notícia de que foi um dos ‘pré-selecionados’, afinal ele é muito fã do programa. “Nesse momento o foco são suas composições e novos projetos que já estão em andamento, por isso, não teria disponibilidade para participar do programa. Mas vai acompanhar de pertinho cada episódio”, diz a nota.

Ontem, junto ao anúncio de sua não participação do programa, o levantamento anual da empresa de monitoramento Crowley elegeu a música do votuporanguense “Com ou sem mim”, como mais tocada nas rádios em 2020, a faixa é composição de Mioto com Edu Valim e Renan Valim.

Fonte: Jornal A Cidade