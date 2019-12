Assembleia de SP anula ato e servidores terão que devolver bônus natalino de R$ 10 milhões

De acordo com a assessoria de imprensa da Alesp, o valor será descontado dos funcionários na próxima folha de pagamento de janeiro. A decisão de anulação será publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira (18), ainda segundo a assessoria.

“A Justiça concedeu liminar determinando a suspensão do bônus e citou como réus cada um dos 3.200 funcionários da Casa. Com isso, cada servidor corria o risco de ter que arcar com custos para garantir defesa em ações individuais. Apesar de o bônus ter sido creditado na conta dos funcionários na última sexta-feira (13), a restituição do valor será realizada na folha de janeiro”, afirma nota da Alesp.

Nesta segunda-feira (16), a juíza Gilsa Elena Rios, da 15ª Vara da Fazenda Pública, decidiu suspender o pagamento do bônus atendendo a um pedido de uma ação popular movida pelo advogado Rubens Alberto Gatti Nunes.

“Não há indicação de que o ato tenha sido editado após parecer da Comissão de Finanças e votado em Plenário, o que evidencia a presença de vício de legalidade […] Também há indício de desvio de finalidade, pois a Mesa Diretora atribuiu o pagamento excepcional na rubrica auxílio-alimentação, que possui caráter de reembolso, não incidindo sobre o valor o imposto de renda e a contribuição previdenciária”, diz a decisão.

Ato da Mesa Diretora