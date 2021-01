A entrega das rações foi destinada para as duas ONGs oficiais da cidade, sendo elas “Cia do Bicho” e “Amor e Patas”. A Campanha tem como principal objetivo arrecadar tampas plásticas para serem vendidas e a renda revertida para causa animal, como por exemplo, compra de ração para animais que vivem em situação de rua.

A entrega das tampas e lacres foi realizada no dia 2 de novembro, sendo arrecadados 24 quilos de lacres de alumínio e 700 quilos de tampinhas plásticas. Mesmo diante da pandemia, as equipes do Fundo Social de Solidariedade e os maritaquinhas do projeto Maritaca, sob comando do Educador Ambiental, Abílio Calile, continuaram arrecadando as tampinhas para a campanha e, com isso, contribuindo para a causa.

A Campanha é de caráter permanente e todos os munícipes podem contribuir, destinando tampas plásticas, de vários tamanhos e formatos (inclusive de materiais de limpeza), direto para o Fundo Social de Solidariedade ou por meio das escolas municipais.

O Fundo Social de Solidariedade fica no Paço Municipal, na Rua Pará, 3227. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3405-9700, ramal 9742.