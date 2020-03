Arquivo Público do Estado de São Paulo celebra 128 anos com programação especial no sábado

No dia 10 de março, data em que é celebrada a criação da instituição, o APESP presta homenagem à memória de Marilena Leite Paes, referência da área arquivística brasileira, com o Seminário ‘Marilena Leite Paes: construtora da Arquivologia’.

Na próxima terça-feira (10), o Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) comemora 128 anos e oferece uma programação diferenciada de aniversário. No dia 10 de março, data em que é celebrada a criação da instituição, o APESP presta homenagem à memória de Marilena Leite Paes, referência da área arquivística brasileira, com o Seminário ‘Marilena Leite Paes: construtora da Arquivologia’. O evento acontece no auditório do Arquivo, a partir das 14h, com entrada gratuita.

Já no sábado (14), o Arquivo Público abre excepcionalmente e oferece aos cidadãos alguns dos serviços normalmente disponíveis apenas nos dias de semana. O evento ‘Arquivo Aberto’ acontece das 9h às 17h.

Neste dia, estarão funcionando os setores de consulta ao acervo (Acervo Textual, Biblioteca e Hemeroteca, Cartográfico e Iconográfico), os atendimentos para pesquisa e emissão de certidões de imigração, um dos serviços mais buscados pelo público da instituição, além de consulta preliminar ao fundo DEOPS.

Haverá ainda visitas monitoradas agendadas aos setores do APESP como Conservação, Acervo Permanente e à exposição “Registros Arquivísticos da Função Saúde”. Palestras sobre “Como conservar documentos pessoais” e “Gestão Documental Descomplicada” com os técnicos do Arquivo também fazem parte da programação.

Todas as atividades acontecem na sede do Arquivo Público, na Rua Voluntários da Pátria, 596, em Santana, ao lado da estação do metrô Portuguesa-Tietê.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Terça | 10 de março | 14h – 17h | ENTRADA FRANCA

Seminário Marilena Leite Paes – Construtora da Arquivologia

Marilena Leite Paes, falecida no início de 2020, colaborou em várias instituições arquivísticas. Servidora do Arquivo Nacional, foi responsável pela instalação do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) e o coordenou entre 1994 e 2011, deixando imenso legado para a formação da área e de diferentes gerações de arquivistas no país. O seminário terá a participação da Professora Ana Maria Camargo, do Departamento de História da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) e Brenda Rocco, professora do Departamento de Arquivologia da UNIRIO.

Informações e inscrições: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/seminario_128anos_apesp/

Sábado | 14 de março | 9h – 17h| ENTRADA FRANCA

Serviços disponíveis ao público – com ou sem agendamento:

Mais informações sobre os Serviços disponíveis no sábado (14 de março):

– Certidões de Imigração: documentos que comprovam a chegada de antepassados ao Brasil e auxiliam processos de dupla cidadania. Inicie sua pesquisa com orientações via (11) 2868- 4542 ou certidoes@arquivoestado.sp.gov.br

– Visita monitorada à instituição e suas atividades: a equipe da Ação Educativa vai guiar grupos de visitantes por setores como Conservação/Restauro, Microfilmagem/Digitalização, Acondicionamento, Acervo Permanente, Biblioteca e Salão de Consulta. Agende: (11) 2868-4470 ou acaoeducativa@srquivoestado.sp.gov.br.

– Exposição “Registros Arquivísticos da Função Saúde”: visita livre à mostra composta de documentos relacionados a saúde pública produzidos por diversos órgãos desde a época colonial. Sua visita também pode ser mediada pela equipe de curadoria da exposição em quatro momentos ao longo do sábado.

– Salão de Consulta ao Acervo Textual Permanente: consulta livre a fundos públicos e privados. Para otimizar seu tempo, visite o Guia do Acervo e solicite as caixas antecipadamente ou agende seu atendimento via: (11) 2868-4472 ou consulta@arquivoestado.sp.gov.br.

– Biblioteca e Hemeroteca: consulte as publicações oficias produzidas pelos órgãos públicos estaduais, além de jornais e revistas que ajudam a compor a identidade do povo paulista: (11) 2868-4477 ou biblioteca@arquivoestado.sp.gov.br.

– Acervo Iconográfico: fundos dos jornais Última Hora, Movimento e Aqui São Paulo e também fundos privados José Carlos de Macedo Soares e Altino Arantes. Agende: (11) 2868-4572; iconografico@arquivoestado.sp.gov.br

– Acervo Cartográfico: Segundo Cartório de Notas e Fundo Secretaria de Agricultura Comércio e Obras Públicas (Grupos IGG e IGC), Agende seu atendimento: (11) 2868-4481 ou cartografico@arquivoestado.sp.gov.br

***Mais informações pelo telefone (11) 2868 4466 ou pelo e-mail editoria@arquivoestado.sp.gov.br

ARQUIVO PÚBLICO SP

O Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), criado em 10 de março de 1892, é um dos maiores arquivos públicos brasileiros. Vinculado à Secretaria de Governo, é responsável pelo desenvolvimento e coordenação da política estadual de arquivos por meio da gestão, preservação e acesso aos documentos públicos.

Aproximadamente 25 milhões de documentos textuais, 3 milhões de documentos iconográficos e cartográficos, 40 mil volumes de livros e mais de seis mil títulos de jornais e 2.300 títulos de revistas, provenientes de diversas secretarias de Estado, arquivos e entidades privadas estão disponíveis para consulta ao público gratuitamente, na sede do Arquivo Público ou pela Internet. São mais de um milhão de páginas de documentos digitalizados para pesquisa online.

Os documentos custodiados pelo Arquivo Público são únicos e originais. Cinco deles são considerados patrimônio da humanidade pelo Programa Memória do Mundo da UNESCO: o acervo da Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos (1983-2016); Arquivo da Secretaria de Governo da Capitania de São Paulo (1611-1852), o jornal abolicionista “A Redempção” (1887-1899), o acervo do Deops (Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo) com os documentos do Regime Militar no Brasil (1964-1985) e as Listas de Imigrantes do Porto de Santos. (1882-1962).

Desde a sua fundação, a instituição preserva e disponibiliza gratuitamente ao público a documentação que registra a história de São Paulo e do Brasil desde o século XVI.