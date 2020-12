Área Azul vai custar R$ 2,50 a partir de 1º de janeiro de 2021

O aumento de R$ 2,00 para R$ 2,50 na tarifa da Área Azul de Votuporanga, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, desta quarta-feira, 23/12/20. Trata-se do DECRETO Nº. 12 901, que fixa o valor da tarifa a ser cobrada dos usuários do Sistema Zona Azul.

O valor significa um aumento real de 25%. Foi levado em consideração o período de 7 anos em que não havia aumento. O valor de R$ 2,00 estava sendo cobrado desde o ano de 2013, através do Decreto Municipal nº 8.929, de 23 de dezembro de 2013, que fixou o preço unitário do cartão de estacionamento para a permanência de 2 (duas) horas em R$ 2,00 (dois reais)

De acordo com o texto de hoje do decreto, desde 2017 o Decreto Municipal nº 9.911, de 06 de setembro de 2017, já havia fixado o preço unitário do cartão de estacionamento para a permanência de 2 (duas) horas em R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos); contudo ainda não havia sido implementado.

O Centro Social, que é a entidade permissionária do sistema, afirma que já não tinha condições de operacionalizar o funcionamento do sistema Zona Azul, por causa do valor defasado em relação aos índices inflacionários acumulados no período.

Janete Ribeiro/Fatos e Destaques