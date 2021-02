Araraquara fecha tudo e proíbe circulação de carros e pessoas

O prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT), anunciou na noite desta sexta-feira (19) que a cidade entrará em lockdown “total” para conter o avanço do coronavírus.

O município do interior paulista, que já havia endurecido as regras de restrição no último final de semana, está no quinto dia consecutivo de 100% de lotação dos leitos hospitalares e já tem confirmação de 12 casos da variante brasileira do coronavírus, que pode estar contribuindo para a explosão dos casos de Covid-19.

O novo decreto de lockdown deve ser publicado ainda neste sábado (20) e começa a valer das 12h de domingo (21) até às 23h59 de terça-feira (23).

Durante esse período, todas as atividades da cidade deverão ser paralisadas, incluindo o funcionamento de restaurantes e supermercados, e estará proibida a circulação de carros, ônibus e pessoas nas ruas.

Somente poderão ficar abertos estabelecimentos de saúde e farmácias.

Mercados e restaurantes só poderão funcionar via delivery e as pessoas só estão autorizadas a sair de casa se for para atendimento médico ou para trabalhar em serviço essencial. Quem não apresentar atestado ou comprovação de necessidade, poderá ser multado em até R$6 mil.

“Estamos falando de um momento que as pessoas estão adoecendo e levando a doença para outras pessoas, estamos falando de um momento em que as pessoas estão precisando de leitos hospitalares e muitas de leitos de UTI, estamos falando de um momento que famílias estão chorando a morte de seus entes, que só nos podemos juntos podemos tirar Araraquara dessa situação”, afirmou o prefeito Edinho Silva em vídeo nas redes sociais.