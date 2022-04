Araçoiaba completa 165 anos com desfile cívico e homenagens

Nesta quinta-feira, 7 de abril, o deputado estadual Itamar Borges esteve em Araçoiaba da Serra para participar do desfile cívico em homenagem aos 165 anos do município.

O deputado foi convidado pelo prefeito Dr. Quevedo, parceiro de seu mandato.

O evento reuniu um grande e animado público, que reverenciou a história e as tradições do município.

“É um grande prazer estar aqui em Araçoiaba, cidade que tenho grandes amigos e que trabalho bastante”, afirmou o deputado Itamar.

Itamar encerrou recentemente sua gestão como secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e destinou diversas conquistas para o município, como duas viaturas do programa Segurança no Campo, para a realização de rondas em áreas rurais, obras do programa Melhor Caminho, trator e implementos.

Também estiveram presentes os deputados Maria Lúcia Amary, Edson Giriboni, David Soares, Rita Passos, Vitor Lipi e Guiga Peixoto, a primeira dama Valéria, o vice-prefeito, além de vereadores, secretários municipais e lideranças de toda a região.