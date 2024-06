APREVO e Santa Casa de Votuporanga realizam Arraiá da Hemodiálise

Nos dias 26 e 27 de junho, a Unidade de Diálise realiza festa junina para pacientes

Foi com muita música, comidas e animação que os pacientes da Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga começaram o dia na última quarta-feira (26/06). A iniciativa, que foi batizada de Arraiá da Hemo, contou com a participação das voluntárias da Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga (APREVO) Hermelinda Marcaci Olivo, Maria Isabel Areliano, da psicóloga da unidade Luciana Maranho Freitas e dos colaboradores do setor.

“É importante que nossos pacientes se sintam acolhidos, e uma das formas que achamos para fazer isso acontecer é comemorações em datas especiais. Eles passam horas ligados à máquina de diálise, por no mínimo 3 vezes na semana, são praticamente da família”, explica a psicóloga.

A comemoração contou um café da manhã especial com bolo, pipoca, chocolate quente, doces típicos, música caipira e decoração. “Nós temos o maior prazer de estar aqui hoje. A parceria entre a APREVO e a Santa Casa é muito importante para que eventos como esses aconteçam”, comentou a voluntária Hermelinda. O Arraiá acontecerá também na quinta-feira (27/06), nos horários do café de cada turno: 7h, 13h e às 18h30.