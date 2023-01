Apostas de Jales tiram ‘casquinha’ na ‘Mega da Virada’ e faturam mais de R$ 150 mil

Não foi desta vez, mas apostadores receberam premiações da loteria

O prêmio total do concurso 2550 da Mega-Sena, promovido na noite do último sábado, 31 de dezembro, foi divido entre 5 apostas que acertaram as seis dezenas e faturaram mais de R$ 108 milhões cada, totalizando mais de R$ 540 milhões, maior prêmio pago na história na ‘Mega da Virada’.

De acordo com apuração da reportagem do FocoNews com os dados disponibilizados pela Caixa Econômica Federal, em Jales, por um único número alguém deixou de ficar milionário mas faturou R$ 90.877,56 fazendo a quina, já que a Mega-Sena também premia acertadores de cinco ou quatro números. Este prêmio será pago a uma aposta simples, realizada através de canais eletrônicos das loterias. O valor de mais de R$ 90 mil se deve ao fato da aposta ter marcado 7 números, acertando 5.

Outras 43 apostas realizadas em Jales foram premiadas na quadra com prêmio de R$ 877,04. Em sua maioria as apostas que acertaram 4 números foram simples, realizadas individualmente em canais eletrônicos ou lotéricas. Uma das acertadoras da quadra faturou R$ 4.385,20, já que foi uma aposta com 7 números jogados.

Além das apostas simples, também foram premiados bolões. Um deles, também na quadra, faturou R$ 18.417,84, tendo em vista que era uma aposta com 24 cotas. Outro bolão, com 13 cotas, foi premiado com R$ 2.631,07.

A totalização de valores das apostas premiadas em Jales ultrapassou os R$ 150 mil.

