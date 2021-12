Segundo a proprietária da Lotérica Poty, Nayra Cristina Teixeira, é a segunda vez na história que um prêmio milionário saiu no local. “A última vez foi em 1993, quando o sortudo levou mais de um milhão de reais. Mas esse é o maior prêmio da história na lotérica. Estamos felizes”, contou.

O novo milionário da região de Rio Preto acertou os 20 números da Lotomania junto com outro apostador de Jaboticabal. Com isso, cada um dos ganhadores receberá R$ 4.068.859,72. As dezenas sorteadas foram 05-10-11-14-18-20-23-24-31-32-36-42-44-51-53-61-78-82-83-93.