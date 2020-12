Após sete anos, Marcelo Stringari deixa a presidência do CAV; Caskinha assume o cargo

A mudança deverá ser oficializada no início de janeiro.

Depois de sete anos no comando do Clube Atlético Votuporanguense, o agora ex-presidente Marcelo Stringari deixou o cargo de presidente do clube.

Marcelo estava na presidência do clube desde 2013, e com ele o CAV conquistou um vice-campeonato da Série A3 do Campeonato Paulista (2015) e um título inédito da Copa Paulista contra a Ferroviária, em 2018.

O novo presidente da Votuporanguense será o empresário artístico e um dos diretores do clube, Edilberto Fiorentino, o conhecido Caskinha. A mudança será oficializada no início de janeiro.

O ex-presidente afirmou que irá se mudar para São Paulo para trabalhar em um escritório que agencia jogadores de futebol no Brasil e no exterior. Mesmo com a mudança de cidade, Marcelo irá ajudar o novo presidente na montagem do elenco para a série A3 de 2021.