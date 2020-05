Na recomendação, o Promotor de Justiça Gilberto Menezello Romani afirma que o município não está em consonância com o decreto estadual e que deve respeitá-lo.

“Os serviços prestados por salões de beleza e barbearias, bem como por academias de esporte não são inadiáveis ou necessários à sobrevivência, à saúde ou à segurança da população e, portanto, não são atividades essenciais”, escreveu Gilberto em um trecho do documento.

A Prefeitura de Rio Preto informou que, após receber o documento do MP, editou um novo decreto municipal restringindo a abertura de barbearias e salões de beleza até 31 de maio. Ele será publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (19), data em que a novidade começa a valer.