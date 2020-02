Após recorde de acumulações, Mega-Sena paga 3º maior prêmio da história

O sorteio do concurso 2.237 será realizado na próxima quinta-feira (27) – a data foi alterada por conta do carnaval – no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O prêmio, estimado em R$ 200 milhões, é o terceiro maior da história da Mega-Sena em concursos regulares (excluída a Mega da Virada).

O valor do prêmio pode garantir um rendimento de quase R$ 518 mil por mês, caso o apostador escolha investir na poupança da Caixa. Se preferir aplicar o dinheiro em bens, o ganhador poderá comprar 40 coberturas de luxo, de 500 metros quadrados, em Copacabana, no Rio, segundo a Caixa.

Como apostar

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias Caixa.