Após a reforma, a prainha conta com novos banheiros com acessibilidade, nova portaria, monitoramento de vídeo e campo de futebol. As medidas foram adotadas após uma ação do Ministério Público motivada pela morte de três pessoas no local em 2016.

Em 2017, a Justiça condenou a prefeitura da cidade a adotar um conjunto de medidas para garantir mais segurança na prainha.

A programação deste sábado com a inauguração começou às 8h, com um jogo de vôlei de areia. Às 12h, Buritama recebeu um show com artistas e às 16h a Banda Biquini Cavadão sobe ao palco.