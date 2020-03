APAS – Carta aberta aos consumidores: aumento de preços

CARTA ABERTA AOS CONSUMIDORES

Aumento de Preços

27/03/2020

Em função do aumento de preços injustificados, praticados por alguns de seus fornecedores, e em razão do aumento da demanda causada pela pandemia do Coronavírus, a Associação Paulista de Supermercados – APAS vem a público esclarecer seus consumidores em geral:

1 – Há diversas etapas de produção até a entrega do produto nos supermercados, o preço final dos produtos ao consumidor contempla todos os elos da cadeia de abastecimento.

2 – Como o elo da cadeia de consumo entre os produtores e os consumidores finais, os supermercados repassam o custo dos produtos que adquirem da indústria.

3 – Por isso, a Associação esclarece que está preocupada com esses aumentos e que não aceita e nunca aceitou aumentos injustificados.

4 – Os supermercados estão tentando negociar custos com seus fornecedores, mantendo a mesma margem de comercialização. Segundo APAS, os supermercados não aumentaram e não devem aumentar suas margens de lucro em respeito aos consumidores.

5 – Reafirmamos que nossa missão é oferecer qualidade e preços justos em um ambiente limpo e seguro. Estamos trabalhando junto com nossos fornecedores para que tudo seja normalizado o quanto antes.

Como forma de auxiliar neste momento, os consumidores devem somente fazer a compra de itens necessários a seu consumo, pois isto fortalece o conceito da negociação dos supermercados com os fornecedores por preços mais justos.

Acreditamos que assim passaremos mais tranquilos por esse momento.