Ano Novo, saúde em dia! SanSaúde elencou seis dicas para por em prática e garantir qualidade de vida em 2023

Se tem alguma promessa que a maioria faz na virada do ano, é cuidar mais da saúde. E neste ano, no que depender do SanSaúde, sua meta será alcançada. O convênio elencou dicas fáceis, para serem cumpridas no dia a dia e que refletirão em qualidade de vida e bem-estar.



Entre as principais alternativas que auxiliam a manter corpo e mente saudáveis estão as atividades físicas, boa alimentação e bons hábitos. No entanto, a dificuldade começa quando estas ações deixam de ser resoluções de ano novo no papel e começam a se tornar realidade. Fazer uma lista com prioridades e estabelecer prazos para cumpri-las em curto, médio e longo prazo pode ser uma boa chance de não desistir das metas no primeiro mês.



1- Cuide da sua alimentação



Sem sombra de dúvidas, uma alimentação saudável faz toda a diferença no corpo, não é mesmo? Comece realizando refeições com alimentos como verduras, frutas, legumes, cereais e carne branca para garantir uma mudança no seu organismo. Além disso, evitar alimentos industrializados, carne vermelha em excesso, açúcar e fritura é uma ótima dica.



Como cuidar melhor da alimentação?



– Evite alimentos industrializados;



– Adicione mais alimentos naturais às suas refeições;



– Prefira alimentos orgânicos;



– Evite frituras ou alimentos gordurosos com frequência;



– Substitua doces por frutas sempre que puder.



2- Renove sua rotina de exercícios



Praticar atividades físicas é uma ação que gera inúmeros benefícios para a saúde. Manter o sedentarismo afastado é certificar-se de manter longe doenças como a obesidade, diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares e mais.



Tornar as atividades físicas parte das resoluções de ano novo também contribui para a melhora do funcionamento do organismo, proporcionando mais energia, combatendo o estresse e melhorando a qualidade do sono.



Por onde começar?



– Comece com calma, dando preferência para caminhadas;



– Você também pode se matricular em aulas de natação;



– Quando pegar o ritmo, comece a correr;



– Matricule-se em uma academia ou crossfit.



3- Cuidar da mente



Muitas vezes a saúde mental é negligenciada e deixada de lado quando, na verdade, deveria ser uma de nossas prioridades. Afinal, dependemos de uma mente sã para viver bem. Que tal dedicar um tempo para se conhecer mais, meditar e praticar algum hobbie? Fazer caminhadas e passeios na natureza, conectar-se com outras pessoas, cultivar as amizades, iniciar um novo ciclo de estudos, dedicar-se a atividades voluntárias, entre muitas outras alternativas, são formas variadas de cuidar da saúde mental.



4- Durma bem



Muitas pessoas só estão preocupadas com dar conta da rotina pesada, entregar os trabalhos em dia e se esquecem de uma das coisas mais importantes: o sono. É necessário respeitar o tempo de descanso para recarregar as energias e conseguir ter disposição para o dia seguinte. Lembre-se: o sono perdido nunca é recuperado. Planeja-se para conseguir ter noites tranquilas sempre.



Como dormir melhor?



– Durma em horários regulares;



– Evite tirar cochilos longos durante o dia;



– Não consuma cafeína durante a noite;



– Pratique exercícios durante a manhã ou tarde;



– Evite o álcool e o cigarro antes de dormir;



– Diminua a exposição à luz;



– Pratique atividades relaxantes antes de dormir, como a leitura.



5- Faça exames de rotina



Os exames de rotina são indispensáveis para avaliar o estado da sua saúde de uma forma geral. Por meio deles é possível averiguar a presença de algumas doenças e alterações nas taxas naturais de glicemia e colesterol presentes no sangue. A partir dessa descoberta, o tratamento de várias doenças ganha mais chances de sucesso.



Quais exames são indispensáveis?



– Hemograma;



– Colesterol e glicemia;



– Exames de urina e urocultura;



– Pressão arterial;



E todos que seu médico indicar.



6- Tenha um plano de saúde que cuide de você



Imprevistos não tem dia ou hora marcada para acontecer, tampouco avisam quando estão chegando. Sendo assim, investir na sua saúde é a principal maneira de garantir as condições mínimas necessárias para ir em busca dos seus sonhos.



Um grande aliado nesse ponto é o plano de saúde, que garante inúmeros benefícios, como consultas e exames com um valor mais em conta e em profissionais altamente qualificados, assim como atendimento personalizado, entre outros.



