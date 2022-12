Ano de 2023 terá 17 dias de folga com feriados e ‘pontes’

Calendário de 2023 prevê 17 dias de folga – feriados e emendas – o que é bom para o lazer.

O ano ainda não acabou, mas já é tempo de ficar de olho no calendário 2023. Para o setor produtivo, no ano que vem haverá menos dias úteis do que em 2022, mas para o trabalhador há mais possibilidades de descanso e viagem em função dos 17 dias de feriados e emendas previstos na cidade.

No ano que vem serão 243 dias úteis, três a menos do que neste ano. E, os 17 dias a menos de produção em 2023 vão representar uma perda de R$ 1,3 bilhão no faturamento na economia de Rio Preto, com impacto diferente em cada um dos setores, que também buscam suas alternativas para driblar essa situação.

A projeção do prejuízo foi feita pelo consultor empresarial Valdecir Buosi. O especialista considerou o valor total do Produto Interno Bruto (PIB) de Rio Preto em 2020, de R$ 18,6 bilhões. “As empresas estão sentindo a crise econômica desde 2013 e ter menos dias úteis significa menos dias para faturar e gerar caixa. Só que as despesas fixas não cessam”.

Dos 365 dias de 2023, 53 dias serão domingo e 52 dias serão sábados. Haverá 11 feriados de segunda a sexta-feira e seis pontes, dias emendados normalmente por prestadores de serviços e indústrias, num total de 17 dias parados. Em 2022, foram 14 dias de folgas.

Para a diretora titular do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Noroeste Paulista, Aldina Clarete D´Amico, a grande quantidade de feriados afeta o setor. “Uma das opções é acelerar a produção dentro da indústria, porém, geralmente elas já têm uma produtividade ajustada. A maneira que adotamos para repor os dias não trabalhados é fazer hora extras, o que acaba resultando em um custo a mais para a indústria, afetando suas margens de lucro e até o preço do produto final”, disse.

Segundo o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto (Acirp), Kelvin Kaiser, considerando todas as atividades econômicas, o feriado provoca um impacto significativo na geração PIB. "Precisamos considerar que, além do comércio, existem vários setores que trabalham em dias não úteis como hotéis, bares, restaurantes, shopping centers, dentre outros segmentos. Compreendemos, então, que a conta é mais complexa. Em cada setor a conta é diferente, consequentemente o prejuízo desse faturamento será divergente." De acordo com a diretora do Conselho Regional de Turismo (Comtur) de Rio Preto, Célia Gomes, as empresas da área faturam com a venda de pacotes de viagens e produtos relacionados. "Por não ser reconhecida como um destino turístico de lazer, não há prejuízo acentuado na economia. O fluxo decorrente do turismo ocorre nos períodos fora de feriado, já que a modalidade é turismo de negócios, saúde e eventos".

Liza Mirella – diarioweb.com.br