Animais apreendidos são doados para o Hospital de Amor de Jales

Os 31 animais foram resgatados de maus-tratos pela Polícia Ambiental em uma propriedade rural no município de Urânia/SP.

A Polícia Ambiental fez a doação de 31 cabeças de gado da raça nelore ao Hospital de Amor de Jales/SP. A doação foi formalizada na manhã da quarta-feira (8). Os animais foram avaliados em aproximadamente R$ 60 mil.

Os bovinos foram apreendidos no final de 2019 em uma ação de combate a maus-tratos de animais realizada em uma propriedade rural no município de Urânia/SP. Após a apreensão, os animais foram transportados para outra propriedade onde permaneceram até a data de ontem sob a supervisão da Polícia Ambiental de Jales.

Após três meses da apreensão, todos os animais permanecerem vivos e se recuperaram, inclusive com ganho de peso. Segundo a denúncia, eles estavam morrendo de sede e fome.

Há exatos dois meses, em 8/2, a Polícia Ambiental também realizou a apreensão e doação de aproximadamente sessenta metros cúbicos de madeira ao Hospital de Amor de Jales. A carga de madeira estava sendo transportada ilegalmente em um caminhão do tipo bitrem.

O Hospital de Amor de Jales é uma instituição que atende diariamente centenas de pessoas que lutam pela vida e, por esta razão, necessita permanentemente do apoio e doações da comunidade. As doações são utilizadas, doadas ou leiloadas pelo hospital para a obtenção de recursos para a manutenção do atendimento aos doentes.

