Aneel mantém bandeira verde nas contas de luz em janeiro de 2024

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (29) que a bandeira tarifária permanecerá verde no mês de janeiro de 2024. Isso significa que os consumidores não terão custo extra nas contas de luz durante esse período. A decisão é baseada nas condições favoráveis de geração de energia que vêm sendo registradas nos últimos meses.

Desde abril de 2022, os consumidores têm desfrutado da bandeira verde, que indica a ausência de custos adicionais na geração de energia elétrica. Essa mudança ocorreu após o término do período de escassez hídrica que o país enfrentou de setembro de 2021 até meados de abril de 2022.

As bandeiras tarifárias foram criadas em 2015 pela Aneel e refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica. Elas são divididas em níveis e indicam quanto está sendo gasto para a produção de energia usada nas residências, comércios e indústrias. Quando a bandeira é verde, não há custos extras. Já nas bandeiras amarela e vermelha, são aplicados acréscimos na conta de luz, podendo variar de R$ 2,989 (bandeira amarela) a R$ 9,795 (bandeira vermelha patamar 2) para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Vale ressaltar que o Sistema Interligado Nacional (SIN), que abrange a maior parte do país, é dividido em quatro subsistemas: Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. O SIN atende quase todas as regiões do Brasil, com exceção de algumas áreas isoladas nos estados da Região Norte, Mato Grosso e todo o estado de Roraima. Nessas regiões isoladas, o consumo de energia é baixo e suprido principalmente por usinas térmicas movidas a óleo diesel.