Andarilho é vítima de roubo e tentativa de homicídio na Praça do distrito de Simomsen

Um indivíduo não identificado, morador de rua, foi covardemente agredido, roubado e sofreu tentativa de homicídio na praça do distrito de Simonsen. Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br o crime aconteceu na noite da última terça-feira, por volta das 20 horas, na praça do distrito de Simonsen e a vítima foi agredida por outros dois indivíduos. Crianças que brincavam na praça localizaram o andarilho caído e bastante machucado. A Policia Militar conseguiu deter um dos indivíduos envolvidos e segue em diligências.

A vítima foi socorrida desacordada para a Santa Casa de Votuporanga. A vítima costumava sempre ficar na Praça de Simomsen quando de passagem pela região. Ele andava de bicicleta por todo o Brasil.

De acordo com informações, em razão do grave estado de saúde da vítima, ela foi transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. O crime está sendo investigado pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga.

PRAÇA ESCURA:

A reportagem ouviu de moradores de que a praça do distrito de Simonsen está bastante escura, provocando insegurança na população. Conforme relato de moradores, árvores estão sem podar o que ocasiona escuridão na praça, causando medo e insegurança aos moradores.

Um morador relatou que já entrou em contato com a Prefeitura, através da Secretaria da Cidade para tomar providências em relação a conservação, poda das árvores e iluminação pública da praça.

REPORTAGEM: VOTUNEWS: